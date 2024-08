O Capitão Dudson destacou que, além de discutirem questões relacionadas à segurança pública no município, foram abordados temas sobre as ações positivas realizadas durante a 52ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Santo Antônio da Platina (EFAPI). Também foram discutidas as estratégias de segurança para os próximos eventos a serem realizados na cidade.José Afonso Júnior elogiou o trabalho desempenhado pela Polícia Militar no município, ressaltando a importância das ações voltadas para a segurança no campo. “A atuação da Polícia Militar tem sido fundamental para garantir a tranquilidade tanto na área urbana quanto na rural, especialmente durante eventos de grande porte como a EFAPI”, afirmou o presidente do sindicato.