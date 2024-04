Um gari de Curitiba foi entrevistado por um fotógrafo e surpreendeu ao contar sobre o filho, estudante de medicina na Universidade Federal do Paraná (UFPR). Isac Nunes compartilhou com o fotógrafo André Ferreira que o filho, Felipe, está no terceiro ano da faculdade.

Isac fez a revelação quando o fotógrafo o questionou sobre o conselho que ele daria para os jovens. “Um conselho que eu podia dar é para a pessoa estudar, né? Não é só rico que estuda, não. Pobre também pode estudar”, disse. Em seguida, o gari exibiu a camiseta do filho que vestia por baixo do uniforme, escrito “Medicina UFPR”.

Além disso, o homem contou com orgulho sobre a trajetória do filho. “Meu piá faz medicina na federal, trabalhando”, revelou.

Por fim, o estudante de medicina filho do gari comentou na publicação feita por André, demonstrando que orgulho que seu pai sentia era recíproco. “Seu Isac é o meu pai, meu maior orgulho e tesouro são os meus pais. Sou eternamente grato por todo amor e por todo apoio”, comentou.

Veja o momento que viralizou na internet