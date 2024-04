Na noite de quarta-feira, 17, em ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o BPFron de Umuarama (PR), foram apreendidas 2.560 quilos de maconha em Alto Paraíso (PR), na BR-487, na divisa com o Mato Grosso do Sul, de onde a carreta deslocava.

A Equipe PRF, desconfiada da carga de alfafa e dada a dificuldade de acesso para a vistoria minuciosa, solicitou o apoio do Canil do BPFron em Umuarama.

Em busca à carreta, o cão farejador indicou a presença de droga na carreta.

Após descarregada toda a carga de alfafa, as equipes localizaram quatro bags (embalagens) carregadas com diversos fardos de maconha, escondidos sob a carga de alfafa.

O condutor, morador de Palotina (PR), informou aos policiais que carregou na cidade de Mundo Novo (MS) e entregaria a droga na cidade de São Paulo (SP). Ele foi detido e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Umuarama.

Com essa apreensão, a PRF no Paraná já ultrapassou a marca de 50 toneladas da droga no estado, com 52,4 toneladas apreendidas em 2024.

