Ampliação de vagas, conectividade nas escolas, investimentos em infraestrutura, capacitação e programas educacionais figuram entre os principais esforços da Secretaria de Estado da Educação (Seed) que levaram o Paraná a se manter no topo da educação brasileira. O trabalho deu resultado, com o Estado atingindo, mais uma vez neste ano, o melhor desempenho do País no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), principal referência de qualidade educacional no Brasil.

Com o maior orçamento do Estado, os recursos destinados para a área no Paraná, em 2024, superam as exigências constitucionais para a educação (25%), atingindo 30% do total, somando mais de R$ 10 bilhões. No primeiro semestre, o Estado investiu em tecnologia, reformas e construção de novas escolas, além da aquisição de equipamentos. A Secretaria também recebeu R$ 7,94 bilhões para custeio de serviços, salários e programas de benefícios aos alunos, entre outras despesas.

O desempenho na avaliação nacional também se destaca. Entre 2021 e 2023, o Paraná elevou sua nota no Ideb do ensino médio, de 4,8 para 4,9 pontos, considerando escolas públicas estaduais, privadas e institutos federais. Com isso, o estado manteve-se na liderança nacional, à frente de Goiás e Espírito Santo, ambos com nota 4,8. A média nacional no período foi de 4,3. Já nos anos finais do ensino fundamental, do 6.º ao 9.º ano, o Estado obteve 5,5 pontos, superando a média nacional de 5 pontos.

“Alcançar esses resultados é fruto de muito trabalho e do empenho de uma equipe dedicada, tanto da Seed quanto de profissionais que atuam diretamente nas escolas, como professores, diretores e demais servidores responsáveis pelo sucesso na educação do Estado”, afirma o secretário estadual da Educação, Roni Miranda.

reparos estruturais, melhorias nos espaços comuns, bibliotecas, laboratórios, quadras esportivas e pátios, além de serviços especializados de jardinagem e limpeza. Também é possível ampliar a acessibilidade das escolas ou fazer adequações de segurança, conforme as normas do Corpo de Bombeiros.

TCHAU, SALA DE MADEIRA – O Paraná também está substituindo todas as salas de aula de madeira ainda presentes nas unidades educacionais, em um investimento que chega a R$ 75 milhões desde 2023. Cerca de 320 salas de madeira foram substituídas em 2023 e 2024 por construções mais sustentáveis e modernas, que utilizam um sistema modular ecológico, que reduz o desperdício de materiais, economiza tempo na construção e garante espaços com medidas e formatos padronizados.

prática. Somente neste ano, R$ 75,4 milhões foram destinados para a compra de equipamentos para a rede estadual.

As escolas receberam, em 2024, mais de 22 mil kits Educatron, compostos por smart TV 43”, computador, webcam, microfones, teclado com mouse pad e pedestal regulável; mais de 49 mil desktops; 53 mil notebooks e 50 mil tablets, que são utilizados diariamente pelos estudantes como ferramentas de apoio em sala de aula.

Além disso, o investimento de mais R$ 40 milhões na migração das conexões via satélite para fibra óptica nas escolas facilitou o acesso aos recursos educacionais online, promovendo um ambiente de aprendizagem mais dinâmico e conectado.

RECURSOS DIGITAIS – Outro exemplo que alia tecnologia ao aprendizado é a expansão dos Recursos Educacionais Digitais, ferramentas que facilitam o envolvimento dos alunos com os conteúdos abordados em sala de aula. São plataformas para tornar o ensino mais atrativo, como o Inglês Paraná, Redação Paraná e matemática gamificada.

“Os números de acessos às nossas plataformas de educação evidenciam o comprometimento de estudantes e professores com as ferramentas digitais, marcando um avanço expressivo na modernização do ensino e na democratização do conhecimento em todo o Paraná”, afirmou o secretário.

Desde o início de 2024, mais de 4 milhões de textos foram produzidos pelos alunos da rede estadual através da ferramenta Redação Paraná. No programa Leia Paraná, os estudantes leram 655.518 livros. Já pela Khan Academy, que é focada em matemática, foram realizadas mais de 11 milhões de atividades, enquanto na Matific, outra plataforma da disciplina, 499 milhões de atividades foram completadas. Com o Inglês Paraná, cerca de 14 milhões de lições de inglês foram concluídas, e o programa Inglês Professor contabilizou cerca de 42 mil aulas ministradas.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL – Os professores da rede estadual também passaram a utilizar ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para o planejamento de aulas, elaboração de materiais didáticos e outras atividades. Além disso, recurso de IA chamado Khanmigo vem sendo incorporado ao ensino de matemática. A plataforma é pioneira no Brasil e foi desenvolvida para servir como um ‘tutor digital’ na resolução de exercícios dos estudantes.

O sistema oferece suporte individualizado, respondendo dúvidas em tempo real e adaptando estratégias de ensino às necessidades específicas de cada estudante. Inicialmente, ele será disponibilizado para cerca de 7 mil estudantes de 98 escolas, e a perspectiva é de que alcance os quase um milhão de estudantes nas 2.104 escolas do Estado.

DO PARANÁ PARA O MUNDO – Lançado em 2019 pelo Governo do Estado, o programa Ganhando o Mundo se consolidou como uma das iniciativas mais transformadoras na educação paranaense, proporcionando oportunidades de intercâmbio estudantil que ampliam horizontes e enriquecem o aprendizado dos alunos. Na próxima edição, em 2025, será a maior edição do Ganhando o Mundo, quando 1,2 mil estudantes farão intercâmbio para cinco países: 500 alunos para o Canadá, 200 para a Austrália, 200 para a Nova Zelândia, 150 para o Reino Unido e 150 para a Irlanda – este último país o novo destino do programa.

Depois dos alunos e professores, os diretores da rede estadual também tiveram a oportunidade de vivenciar a experiência internacional. O programa levou, em agosto de 2024, 200 gestores das escolas estaduais para uma capacitação de duas semanas no Chile. A escolha pelo país sul-americano se deu pelo desempenho do País no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), que foi superior na América Latina, e à sua proposta de formação continuada de diretores, alinhada à prática pedagógica no contexto escolar.

ajudar a família com as contas de casa”, explica Daiane Fraile, coordenadora do Departamento de Educação Profissional e de Jovens e Adultos da Seed. “O curso técnico também representa a porta de entrada para que eles tenham uma profissão e um incentivo a mais para que ingressem no ensino superior”, completa.

Outro fator que impactou diretamente o fortalecimento da educação no Paraná são as escolas de Educação em Tempo Integral. A modalidade, que há em 2019 era ofertada em apenas 73 instituições, foi ampliada e hoje está presente 412 escolas. Para a Seed, o crescimento do modelo integral influenciou diretamente na alta de 18% na pontuação do Estado no Ideb entre 2021 e 2023.

FORMAÇÃO DOS DOCENTES – Outra preocupação do Paraná é com a melhoria no ambiente e nas condições de trabalho dos professores e demais profissionais que atuam na educação. Depois de dez anos sem contratação de novos docentes, o Governo do Estado no ano passado concurso público com 1,2 mil vagas para o Quadro Próprio do Magistério Estadual, que agora, neste mês de outubro, ampliou a chamada de mais 1,1 mil aprovados.

Os profissionais que atuam nas escolas também passam por capacitações e formações continuadas constantes, que permitem aos docentes atualizar seus conhecimentos para garantir a qualidade da educação e a adaptação às constantes mudanças sociais, tecnológicas e pedagógicas.

O Grupo de Estudos Formadores em Ação é um exemplo. Com objetivo de ressignificar as práticas pedagógicas curriculares, o programa teve início há quatro anos, iniciando com a oferta formação nas disciplinas de biologia, ciências, língua portuguesa e matemática para 2 mil educadores cursistas e 120 professores responsáveis pela instrução.

A Seed ampliou essa oferta para as disciplinas de geografia, história e química, contribuindo com a formação de mais de 6 mil professores cursistas e a participação de 400 professores formadores. Atualmente, o programa abrange as principais áreas do conhecimento definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC), tendo passado por significativa ampliação na oferta de vagas (31 mil) e de temas (74).

Toda a formação é desenvolvida com base em roteiros, que permitem estudo, planejamento e implementação da temática abordada em sala de aula. Podem participar todos os professores e pedagogos da rede estadual de ensino e a ideia é de que os profissionais envolvidos promovam uma mudança no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes. A consequência é, principalmente, o avanço nos índices de avaliação do Estado.