Um homem, suspeito de roubar uma loja de conveniência em um posto de combustíveis, em Curitiba, se deu mal após tentar um novo crime no local. Apenas 22 dias após levar o dinheiro do caixa, o indivíduo, de 47 anos, retornou ao comércio nesta semana, porém, desta vez foi reconhecido por funcionários, impedido de sair do local e preso.

Assim como na primeira visita ao posto, o indivíduo foi direto ao caixa e mostrou uma arma. Entretanto, desta vez, os funcionários perceberam que o armamento era de brinquedo e um frentista foi para cima do suspeito.

Logo outro funcionário e um cliente que estava tomando café perceberam a ação do criminoso e ajudaram o frentista a conter o suspeito. “Tinha um cliente tomando café, o frentista também reconheceu que era o mesmo assaltante. Logo eu saí da sala com o tumulto, nisso, o cliente também já tinha ajudado a render o suspeito”, comentou uma funcionária do posto que não será identificada.

A profissional também relatou que a prisão do suspeito traz um alívio para os funcionários. “O pessoal já estava trabalhando ansioso, preocupado. É um alívio para nós”, completou.

Veja o vídeo da ação no posto de combustíveis. No primeiro assalto, o homem estava com uma camisa preta. Já na tentativa de assalto desta semana, o suspeito usava uma blusa cinza:

‘Experiente’ em postos de combustíveis

Após ser rendido na loja de conveniência, o suspeito foi encaminhado a delegacia por uma equipe da Guarda Municipal. O suspeito já contava com passagens, inclusive algumas por ações cometidas em postos de combustíveis. Há seis anos, em uma das tentativas de crime, o indivíduo foi baleado na perna.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DBPVOb3Pq-Y/?igsh=MTM3d3ZncGEzYmk4OA==