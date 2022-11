Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no País e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto quociente de inteligência (QI) do mundo, acaba de identificar a amapaense Athena Macário Silveira, que completou recentemente três anos de idade, como a superinteligente mais jovem do Brasil a ingressar na instituição.

Os pais da criança submeteram, neste segundo semestre, um laudo com o teste de inteligência, reconhecido pelo Conselho Federal de Psicologia, à Mensa Brasil, realizado quando ela ainda tinha dois anos e meio, e a aprovação na entidade acaba de ser oficializada.

Agora, Athena passa a integrar um grupo de 297 menores de idade identificados pela organização no Brasil. Segundo mapeamento da associação, o estado de São Paulo lidera o ranking dos menores de idade já identificados com superinteligência, num total de 109. Em seguida estão Rio de Janeiro, com 37 pessoas, e Minas Gerais, com 32.

Com o intuito de ampliar a descoberta de pessoas com superinteligência, a entidade tem realizado periodicamente rodadas de testes coletivos em diversas cidades brasileiras. A próxima acontece no dia 26 deste mês, em 19 municípios espalhados pelo País, de forma simultânea, e é destinada às pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado o ensino superior (mais informações: https://mensa.org.br/admissao/). Para indivíduos de até 16 anos, a entidade avalia laudos de testes de inteligência oficiais e reconhecidos, para fazer a admissão no quadro de membros.

Segundo Rodrigo Sauaia, presidente da Mensa Brasil, o Brasil é uma potência intelectual ainda adormecida e subaproveitada. “Temos uma das maiores populações do planeta. Cerca de 2% dos habitantes do Brasil podem apresentar sinais de altas habilidades, com um QI muito acima da média. Porém, ainda não há um mapeamento abrangente destes indivíduos”, aponta.