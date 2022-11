Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A gravação dos pedreiros pernambucanos do Quarteto da Arriação cantando a música Sweet Dreams (Are Made of This), em meio a uma obra e utilizando ferramentas, viralizou na internet e chegou até a autora da canção.

Em seu Twitter, a cantora e compositora britânica Annie Lennox , compartilhou o vídeo dos pedreiros no Instagram e Twitter, na última sexta-feira (25). “Sweet Dreams viaja o mundo e os sete mares até o Brasil!!!. Quão bom é ISSO?!!!”, escreveu Annie.