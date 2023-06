O Mestrado Profissional em Educação (PPEd), juntamente dos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia, Geografia, Letras e Pedagogia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), está desenvolvendo, nos municípios de Guapirama e Ribeirão Claro, o projeto de extensão “Educação Infantil como Direito e Possibilidade de Inovação, Criação e Desenvolvimento: Empoderamento de Professoras pela Junção entre a Teoria e a Prática”.

Em parceria com as Secretarias de Educação, o Programa visa a articulação do conhecimento científico com a ação pedagógica, procurando aproximar a Educação Básica da Universidade. Além disso, tem como finalidade o empoderamento de professoras da Educação Infantil, através de debates e propostas que fortaleçam o reconhecimento de educadoras enquanto profissionais formadoras, atravessando o estigma de uma ocupação pautada como dom.

A qualificação continuada de educadoras da Educação Básica está inteiramente ligada às melhorias na formação e no desenvolvimento infantil, como pontuou a coordenadora do projeto, professora Vanessa Campos Mariano Ruckstadter. “É também um reconhecimento social de uma profissão muito necessária. Temos como finalidade a centralidade de práticas docentes desenvolvidas por professoras da Educação Infantil, para que essas profissionais se coloquem diante da sociedade”, acentua.

Segundo Daniela Rodrigues Martelini Rahuam, coordenadora de Programas e Projetos Especiais na Secretaria de Educação de Ribeirão Claro, a parceria possibilita a construção de práticas educativas de qualidade, contribuindo para o enriquecimento profissional. “É a partir disso que podemos promover uma inovação pedagógica nas escolas, quando visamos ao desenvolvimento profissional de nossos educadores e investimos nessa melhora”, comenta.

“É uma parceria que visa a melhorar a qualidade da educação pública”, enfatiza Marcela Cristina Gonçalves de Oliveira, professora da Rede Municipal de Educação, mestra em Educação pelo PPEd e coordenadora pedagógica do Departamento Municipal de Educação e Cultura de Guapirama. “É um projeto que já está impactando muito positivamente na nossa rede educacional. Eu, como professora, acredito em uma educação pública de qualidade, e é através desse tipo de fomento que podemos alcançar esse objetivo”, pontua.

O projeto de extensão “Educação Infantil Como Direito e Possibilidade de Inovação, Criação e Desenvolvimento: empoderamento de professoras pela junção entre a teoria e a prática” é voltado às professoras regentes da Educação Infantil, realizado nos municípios de Guapirama e Ribeirão Claro, de forma híbrida, com a realização de cursos de extensão e palestras.