Além de promover a prática esportiva, o projeto de extensão “Esporte na UENP para crianças e adolescentes” tem auxiliado no desenvolvimento dos participantes e resgatado o envolvimento com o esporte em Jacarezinho. Realizado pelo curso de Educação Física da Universidade Estadual do Norte do Paraná, o projeto tem a participação de mais de 500 crianças e adolescentes.

O Esporte na UENP oferece modalidades esportivas individuais e coletivas: iniciação esportiva, natação, tênis, ballet – baby class, xadrez, futsal, vôlei, handebol, basquete e judô. “Desde que foi lançado, o projeto já teve muito sucesso. Logo na primeira semana de atividades, nós conseguimos atender 200 crianças. Atendemos uma grande população de Jacarezinho, inclusive, notamos que as escolas e a prefeitura já têm um público maior para mandar para os jogos escolares, de juventude, por exemplo”, comenta a coordenadora do projeto, professora Flávia Evelin Bandeira Lima.

Através da prática esportiva, o projeto proporciona a melhora do desempenho motor, cognitivo, social e afetivo. A profissional formada em Educação Física e supervisora do projeto, Mariane Aparecida Coco, destaca que o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes é perceptível. “Os pais relatam que percebem o benefício para as crianças depois que começam a participar do projeto, não só pela atividade física, mas no comportamento dentro de casa, no rendimento escolar. Tudo melhora”, aponta Mariane.

André tem 8 anos e participa das aulas de natação do projeto. Sua mãe, Silvia Ferreira, disse que, por conta do autismo do filho, o esporte foi recomendação médica. “Diagnosticado com autismo, de suporte nível 1 (leve), ele pratica natação duas vezes na semana. Para nós, que somos de Jacarezinho, é uma ótima oportunidade, ainda mais que temos flexibilidade de horários. Procuramos essa modalidade por recomendação médica, porque trabalha coordenação motora e autonomia da criança”, relata a mãe.

Para a aluna de educação física que atua nas aulas de vôlei, de tênis e de natação, Maria Eduarda Príncipe, é muito gratificante poder participar do projeto. “O Esporte na UENP atua de forma muito positiva na sociedade, principalmente, porque os jovens estão cada dia mais interessados pelo esporte. Muitas vezes, eles deixam de estar na rua e em comportamento sedentário para estar aqui na quadra, participando das modalidades esportivas, tentando se desenvolver o máximo possível”, declara.

“O projeto tem um caráter pedagógico, de desenvolvimento da criança para auxiliar a elevar a prática esportiva; desenvolver o gosto pelo esporte; melhorar a coordenação motora; a relação social; mas, ainda assim, nós estamos conseguindo que o alto rendimento esteja ali atrelado nas entrelinhas”, explica Flávia.

Flávia comenta que Jacarezinho, historicamente, tem tradição no esporte de alto rendimento, e que muitos pais a procuram para elogiar o projeto. “Nós ficamos muito felizes de poder resgatar essa ligação com o esporte dentro da Universidade. É muito importante ter esse reconhecimento, movimentar a população e atender à comunidade, que é o que representa a extensão”.

O projeto realizou, em maio, um torneio interno com todas as modalidades esportivas oferecidas. De acordo com Flávia, o torneio também funciona como uma vitrine para os pais poderem ver a evolução das crianças e ajudar na divulgação do projeto. “Com esse torneio interno, nós também conseguiremos fazer uma seletiva para disputar torneios municipais e regionais com a Universidade”, disse.

O projeto tem atividade de segunda a sexta-feira, no Centro de Ciências da Saúde da UENP – Alameda Padre Magno, nº841 – Nova Jacarezinho. As atividades acontecem no contraturno escolar, são gratuitas e o participante pode praticar quantas modalidades quiser. Os interessados em participar podem ir até o CCS ou preencher o formulário disponível AQUI. As vagas para as aulas de natação estão esgotadas. Interessados podem permanecer em uma lista de espera AQUI.