Uma das maneiras de ingressar em cursos do ensino superior é por meio do Financiamento Estudantil (Fies), que permite financiar os valores da mensalidade com juros baixos, seja durante o curso ou após. O prazo para a quitação da dívida do Fies é de até três vezes a duração do curso, mas há consequências se ela não for paga.

É possível perder o diploma se não pagar o Fies?

O recém-formado não perde o diploma, mas o nome vai para o Serasa. Diferente de outras dívidas que após 5 anos prescreve ou “caduca”, esse não é o caso do Fies.

Após ficar 5 anos sem pagar pelo financiamento estudantil, quem estiver inadimplente vai continuar com o nome sujo e também pode ter os bens apreendidos ou bloqueados para quitar a dívida.

O motivo é porquê o estudante tem três vezes o tempo do seu curso para pagar o Fies. Por exemplo, se ele fizer um curso de quatro anos, terá 12 anos para terminar de quitar a dívida,neste caso, em cinco anos ela ainda estará ativa. Porém, após o fim desse prazo, existe a possibilidade dela “caducar”.