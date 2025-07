Um novo passo foi dado rumo ao fortalecimento da proteção ambiental no Norte Pioneiro. A Prefeitura de Jacarezinho recebeu, nesta terça-feira (29), autoridades da Polícia Militar Ambiental para discutir a doação de um terreno que poderá abrigar a futura sede do 4º Pelotão da 2ª Companhia da PMA. O espaço pretende garantir melhores condições de trabalho à corporação, que atua diretamente em 28 municípios da região.

A reunião aconteceu na sede da Prefeitura de Jacarezinho e contou com as presenças: Capitão Renato Augusto Dias, Comandante da 2ª Companhia da PMA; 1º Tenente Thiago Lopes Ribeiro, Comandante do 4º Pelotão; 1º Sargento Diogo Batista Lissat, Sargenteante do Pelotão; Robson Rodrigues, Assessor Parlamentar do Deputado Federal Pedro Lupion; Fulvio Boberg, Secretário de Desenvolvimento Urbano de Jacarezinho e Antônio Neto, vice-prefeito de Jacarezinho.

A proposta da Prefeitura, com o apoio direto do deputado federal Pedro Lupion, foi recebida com entusiasmo pelos representantes da Polícia Ambiental. A nova estrutura representaria um marco para a corporação, que enfrenta desafios diários no combate a crimes ambientais, proteção de mananciais e preservação da fauna e flora locais.

Nova sede deve reforçar operações e aproximar polícia da comunidade

Com a doação do terreno, a nova sede do 4º Pelotão trará ganhos significativos para a segurança ambiental da região: Melhoria da infraestrutura para atuação dos policiais; aumento da capacidade de fiscalização de atividades potencialmente poluidoras; aproximação com a população, fortalecendo a cultura da preservação; ações integradas mais eficientes com outros órgãos ambientais e de segurança.

A Polícia Ambiental atua com foco no policiamento preventivo e no combate a infrações ambientais, como desmatamento ilegal, caça, pesca predatória e poluição de rios e mananciais.

*Compromisso com o Meio Ambiente e o futuro da região*

A união entre a gestão municipal, o legislativo federal e a corporação militar foi destacada como exemplo de cooperação em prol do desenvolvimento sustentável.

“Agradecemos à Prefeitura e ao deputado Pedro Lupion pelo apoio. Esta iniciativa representa um passo importante para fortalecer nossa missão de garantir um futuro mais sustentável para o Norte Pioneiro, declara o Capitão Renato Augusto Dias.