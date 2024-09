A capacitação de novos profissionais para prestar suporte emocional à comunidade escolar tem sido prioridade na rede estadual de ensino do Paraná, especialmente neste mês, instituído como Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio. Desde o lançamento do programa Escola Escuta, em 2022, o Estado tem investido na formação de professores e pedagogos para oferecer apoio social e emocional aos estudantes, reforçando a importância do diálogo e da escuta.

Em 2024, o programa contará com a formação de mais 1.630 profissionais capacitados já atuantes nas escolas (professores ou funcionários estatutários da rede), que serão preparados para realizar novos acolhimentos a partir deste mês, por meio do curso “Escola Escuta: Primeiros Cuidados Socioemocionais”. Ele é oferecido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR), em parceria com especialistas conveniados da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

Atualmente, o programa atende todas as escolas da rede e conta com 3.831 educadores capacitados, que são profissionais de referência nas escolas, promovendo um ambiente mais seguro e emocionalmente acolhedor. A iniciativa se alinha ao Setembro Amarelo, buscando conscientizar e prevenir casos de sofrimento mental nas instituições.

Os educadores que fazem parte do Escola Escuta são normalmente indicados pelos diretores das instituições nas quais atuam para realizar esse trabalho, tornando-se agentes ativos na promoção da saúde emocional e no apoio à comunidade escolar.

Escolhemos profissionais já atuantes nas escolas porque eles já têm conhecimento prévio da realidade da instituição e convivência com os estudantes. Com isso, os alunos têm maior liberdade e conforto para dialogar”, explica o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda.

O curso que capacitará a próxima equipe a integrar o programa está na sua terceira edição e terá início no dia 16 de setembro abordando temas voltados à saúde mental e à prevenção de situações de vulnerabilidade emocional. Entre as temáticas abordadas estão autoconhecimento, autocuidado e prática da empatia, entre outros. A capacitação será ministrada on-line via canal do professor, no EaD Seed-PR.

“Apesar de não podermos divulgar o número de acolhimentos semanais, por questão de privacidade dos alunos, temos observado uma procura crescente pelo serviço. Por isso, esse esforço se faz cada vez mais necessário, já que os estudantes enfrentam desafios que vão além do desempenho acadêmico e demandam espaços de amparo para suas questões emocionais”, destaca o secretário.

Nesse cenário, o Escola Escuta tem contribuído para a criação de um ambiente onde os jovens se sintam amparados, refletindo diretamente no ambiente escolar e no rendimento pedagógico. Com os novos cursistas, o programa visa garantir pelo menos um profissional em cada período em que a respectiva escola na qual trabalha esteja em funcionamento. A capacitação será concluída no mês de outubro.