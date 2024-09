O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná — Iapar-Emater (IDR-Paraná ) e o Simepar – Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) divulgam nesta sexta-feira (20) o último boletim do serviço Alerta Geada neste ano. O serviço, ativado em maio, tem como objetivo alertar os produtores rurais, especialmente os cafeicultores, sobre possíveis ondas de frio que possam prejudicar a agricultura. Foram emitidos nesta edição 120 boletins diários com previsões de temperatura e risco de geada durante o período de operação.

Aos cafeicultores que realizaram o “chegamento de terra” nos troncos dos cafeeiros, a orientação é remover a proteção manualmente, evitando danos às plantas.

Assim como ocorreu nos últimos dois anos, neste inverno não houve a entrada de massas de ar polar com potencial de causar prejuízos à agricultura. “Foi uma estação atípica, com ondas de calor, bloqueios atmosféricos e o fenômeno El Niño”, explica a meteorologista Ângela Costa. O El Niño eleva a temperatura das águas do Pacífico, com impacto sobre os padrões climáticos globais.

Mapas das temperaturas do inverno paranaense estão disponíveis no app IDR Clima, na App Store, Google Play e no site do IDR-Paraná.

CAFEICULTURA – A cafeicultura ocupa 25,3 mil hectares no Paraná, com produção estimada de 670 mil sacas beneficiadas este ano. A atividade é destaque em mais de 180 municípios, sendo a principal fonte de renda em mais de 50, com 80% das propriedades pertencendo a pequenos agricultores familiares.

Para proteger as lavouras, o Alerta Geada recomenda amontoar terra até o primeiro par de folhas dos cafeeiros de seis a 24 meses, técnica conhecida como “chegamento de terra”, para evitar danos causados por geadas severas. A proteção deve ser removida em meados de setembro, de preferência com as mãos.

Em lavouras novas, com até seis meses, a recomendação é enterrar as mudas ao sinal de alerta. Viveiros devem ser cobertos com plástico, retirando a proteção logo após a passagem do frio.