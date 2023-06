Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Criada pela Secretaria da Educação com o objetivo de integrar as famílias dos alunos de colégios estaduais, professores e funcionários, a Semana da Família, celebrada de segunda até esta sexta-feira (05 a 10), aconteceu em toda rede estadual com as mais diferentes ações.

Escolas vestiram a camisa e promoveram atividades culturais, recreativas, premiações, passeios e ações beneficentes.Reconhecendo a importância da participação ativa dos pais na educação de seus filhos, a iniciativa buscou proporcionar um espaço de encontro e interação, no qual as famílias possam conhecer mais de perto as escolas, os professores e as atividades desenvolvidas.

“Quando os pais conhecem de perto o ambiente escolar e têm contato direto com os profissionais envolvidos na educação de seus filhos, eles se sentem mais seguros e confiantes em relação ao processo educativo”, afirmou o secretário da Educação, Roni Miranda.

Além disso, segundo o secretário, essa maior proximidade também facilita a comunicação e o diálogo entre pais e professores, permitindo a troca de informações efetiva sobre o desempenho acadêmico e o desenvolvimento dos alunos.

As atividades propostas durante a semana da família, como encontros, palestras, passeios e ações em prol da comunidade, proporcionaram momentos de aprendizado e integração. Os pais puderam se envolver ativamente na vida escolar de seus filhos”, disse Miranda. “Essas vivências colaboram para uma maior valorização da educação, estimulando o interesse dos pais em participar das atividades escolares ao longo do ano”.

AÇÕES–No Colégio Estadual do Campo Heloísa Infante, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro, a Semana da Família contou com a participação de cerca de 40 pais e familiares. Durante os dias 6 e 7 de junho, a escola realizou atividades especiais, incluindo palestras e café da manhã em conjunto com as famílias.

A diretora Alessandra Nara Santos destacou a importância da iniciativa. “A atividade é muito importante para fortalecer a integração dos pais com a escola e estabelecer uma parceria sólida em prol da educação dos alunos”, disse. O Campo Heloísa Infante conta com 110 alunos e possui uma equipe de 25 professores e pedagogos.

Já no Colégio Estadual Bandeirantes do Oeste, em Goioerê, no Centro-Oeste do Estado, a equipe de pais e professores estendeu a programação numa caminhada em meio à natureza, no município de Quarto Centenário. “Fizemos o percurso a pé até o ‘Paradão’, ponto em meio à floresta com rios e cachoeiras. No trajeto, recolhíamos todo o lixo que encontrávamos. Foi um passeio agradável, repleto de natureza e ar puro. Uma forma de conectar as famílias ao meio ambiente e colaborar com a preservação”, afirmou a diretora da instituição, Maria Jeanete Oliveira.

Em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, o evento foi uma oportunidade para a prática da consciência de consumo. No Colégio Estadual Professora Agalvira Bitencourt Pinto, um bazar foi organizado em parceria com entidades comunitárias, no qual mais de 5 mil peças de roupas em bom estado foram doadas.

“Ao todo, 150 familiares participaram da ação. O evento envolveu alunos dos três turnos da escola e serviu como ponte entre a comunidade escolar e as famílias”, afirmou o diretor Alessandro Vieira Rosa.