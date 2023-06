Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O primeiro dia de competições da 69ª edição da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná movimentou a cidade de Arapoti nesta quinta-feira, 8. Cerca de 1.300 atletas dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Ibaiti, Jacarezinho e Wenceslau Braz estão em busca de uma vaga na fase final.

No Centro Estudantil, o destaque foi o tênis de mesa, com partidas individuais e em duplas. Os competidores precisaram demonstrar velocidade, agilidade, explosão, força, resistência e habilidade com as pernas para aumentar suas chances de vitória.

A concentração foi fundamental também no tabuleiro de xadrez, onde os atletas se enfrentaram no salão da Biblioteca Municipal.

No Estádio Municipal Bianor Nunes, estão ocorrendo as provas de atletismo. As modalidades em disputa são: 100 metros, arremesso de dardo, salto em distância, 400 metros, 3.000 metros, 800 metros e revezamento 4×400 metros.

Além disso, estão sendo realizadas as modalidades de futsal, voleibol, vôlei de praia, basquetebol e handebol. As competições estão acontecendo no Ginásio Bigodão, na quadra de areia da Defesa Civil, na Colônia Holandesa, no Colégio SESPP e no Ginásio Chapelão.

Os JEPS são organizados pelo Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com os Núcleos Regionais de Educação, os Escritórios Regionais do Esporte, as Prefeituras Municipais e a Federação Paranaense do Desporto Escolar.