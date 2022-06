No dia 15 de junho, o professor do curso de Geografia, da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Pedro Henrique Carnevalli Fernandes, lançou o livro “Portas e janelas fechadas: a violência e a insegurança em pequenas cidades”, publicado pela Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM). O evento ocorreu no auditório do Campus de Cornélio Procópio, da UENP.

Na apresentação, o professor Pedro destacou que o livro, embora passe por diferentes dimensões espaciais de análise, perpassando escalas geográficas, caminha no sentido de perspectivas sustentadas pela materialização da violência e da insegurança objetiva em pequenas cidades. Essas dimensões espaciais, ainda segundo ele, querem demonstrar que a situação parece não ser exclusividade de determinada área, mas se estende a outros espaços e deve ser entendida em uma perspectiva mais global, com casos similares em diferentes países, e ao nacional, em outras unidades da federação.

“A concepção de que a cidade pequena é um local tranquilo e seguro para se viver deve ser relativizada, assim como a associação entre pequena cidade e tranquilidade, que se propagou no senso comum, deve ser desconstruída. Por isso, o livro sinaliza que, em nome da segurança, as janelas e portas estão se fechando nas pequenas cidades. Contudo, fechando-se, também, estão as pessoas para a liberdade da sociabilidade e para o espaço e a vida pública”, realçou o autor.

Segundo Pedro, o livro transita por três fatores explicativos: a difusão e o transbordamento da lógica metropolitana, tais como hábitos e costumes, especialmente pela mídia e internet; a propagação, sem barreiras e fronteiras, do tráfico ilícito de drogas e produtos, além do tráfico humano, que se articulam à economia em redes e atingem as pequenas cidades analogicamente à globalização; e a perda de centralidade e o esvaziamento demográfico dos núcleos urbanos arrefeçaram uma série de serviços, inclusive os de segurança pública, tornando as pequenas cidades espaços vulneráveis para a disseminação do crime.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da UENP, professora Vanderléia Oliveira, cumprimentou o autor pela publicação e destacou a relevância da pesquisa, que resulta da trajetória de investigação do professor Pedro, em nível de doutorado. “A obra, que tem tema inédito na Geografia, em muito contribuirá aos interessados na área, como fonte de consulta e formação, fortalecendo o campo dos estudos geográficos”, destaca.

O livro pode ser comprado pelo site da Editora da Universidade Estadual de Maringá (EDUEM), em www.eduem.uem.br.

No evento de lançamento do livro, estiveram presentes o professor Ricardo Aparecido Campos, vice-diretor do Campus de Cornélio Procópio, professor Augusto Seawright Zanatta, diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação do CCP, e a professora Vanessa Maria Ludka, coordenadora do curso de Geografia.