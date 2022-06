Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 31 anos se afogou após pular em um tanque de alevinos (peixes recém-eclodidos dos ovos) para salvar uma criança que havia caído no reservatório, na tarde desta quinta-feira (23), no bairro Santa Gema, em Colombo, região metropolitana de Curitiba.

Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), testemunhas que estavam no local ajudaram a retirar o homem do tanque após o resgate da criança. A equipe médica do Siate e do BPMOA socorreram a vítima, que foi encaminhada em estado grave ao Hospital do Rocio, em Campo Largo.