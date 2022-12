Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Durante o VIII Encontro de Integração da Universidade Estadual do Norte do Paraná, os participantes puderam prestigiar a Tenda Cultural UENP Talentos. Nos dias 29 e 30 de novembro, no Parque Universitário de Ciências, Cultura e Inovação da UENP, foram realizadas as apresentações de talentos artísticos da comunidade universitária.

Uma das atrações foi o Varal de Poesias, que exibia textos dos poetas James Rios, Tiago Angelo, Anderson Kingão, Ricardo Leão, Ana Clara Ferreira, Larissa Souza, André Guilherme e Marcus Vinicius. Já no Varal das Artes Visuais, as obras eram de Ana Júlia de Moraes, Madu, João Poleto e Júlio Vidal.

No primeiro dia de evento, apresentaram-se no palco do UENP Talentos, os músicos Sarah Giovana, que trouxe um misto de ritmos brasileiros; Mc Kueyo (Cleiton Ferraz), com rap autoral; Igor Caique, cantando MBP; e Luiz Rocha, com MPB e músicas internacionais, além dos duos André Leite e Gustavo Rampazzo, e Lucas Freire e Luciano Diniz, que se apresentaram tocando rock nacional.

Durante o segundo dia, o público assistiu a apresentações de balé do Studio Day Cardoso, da Bateria universitária Percuchão (CLM – Bandeirantes), além de Bruna Luquez, trazendo o rock e R&B, e do duo Avarandado, com Ana Beatriz e Fernando Bessa, cantando MPB.