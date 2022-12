Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) realizou, no último sábado, 26, a primeira edição do Festival Afro Parque, com apresentações e exposições artísticas, contações de histórias e batismo de capoeiristas.

O evento teve como abertura a apresentação da Escola de Samba GRECES Acadêmicos Capiau, organização da comunidade local de Jacarezinho, formada em prol da cultura carnavalesca. Em seguida, contou com o batismo e graduação de capoeiristas integrantes do grupo Modelo Cidadania, coordenado por Mestre Valinho. Ao todo, foram 130 capoeiristas dentre mestres, contramestres, professores, estagiários e alunos. Foram batizados e graduados cerca de 40 alunos, de crianças a adultos.

O Parque também dispôs de duas sessões de contação de histórias ministradas por Francislaine Carvalho, as quais variavam, ludicamente, entre a cultura brasileira e a cultura afro. Durante o evento, foram vendidos e servidos os Bolinhos da Tetê, além de visitações guiadas à Exposição “Malungueiras”, da artista plástica Ivonete Aparecida Alves.

“O Festival é um desdobramento da Mostra Afro que, ao longo dos anos, tem demonstrado sua profundidade e capacidade de agregar ações culturais de diversas linguagens”, declara o diretor de Cultura da UENP, James Rios. “Tivemos um encontro muito educativo, que só foi possível graças às parcerias, aos artistas e, principalmente, à comunidade que abraçou o evento”, agradeceu.

Para Letícia Maire Silva Santos, 23 anos, foi “maravilhoso poder apreciar um momento como este. É muito singular, muito simbólico. Tenho certeza de que fará grande diferença na vida das pessoas, da comunidade”, enfatizou.

Durante o encerramento, o Festival Afro Parque contou com o show da cantora Vanessa Machado e do violonista Matheus Faria, com canções de compositores do sul de São Paulo e de clássicos da música brasileira, como o sambista Jorge Aragão.

A VIII Mostra de Arte e Cultura Afro-brasileira é uma realização da Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio da Pró-reitoria de Extensão e Cultura e NEABI; do Instituto Federal do Paraná – Campus Jacarezinho/NEABI; Prefeitura Municipal de Jacarezinho, Departamentos de Turismo e Cultura, Prefeitura Municipal de Bandeirantes, Prefeitura Municipal de Santa Amélia e da Escola de Samba Acadêmicos Capiau.