Universidades federais e estaduais do Paraná foram classificadas entre as 37 melhores instituições de ensino superior do Brasil, segundo o Center for World University Rankings.

Nesta edição, foram avaliadas 20.531 instituições públicas e privadas de 95 países, sendo 54 brasileiras classificadas na lista das 2 mil mais bem avaliadas.

As universidades estaduais de Londrina (UEL) e de Maringá (UEM) estão classificadas como 35ª e 36ª melhores instituições de ensino superior do Brasil em 2023. Já a Universidade Federal do Paraná (UFPR), está em 11° e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em 37°.