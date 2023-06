Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Receita Federal com apoio da Força Nacional apreendeu mais de uma tonelada de maconha na aduana entre o Brasil e o Paraguai, na terça-feira (30).

A apreensão aconteceu durante a abordagem de rotina a uma carreta. As equipes desconfiaram do veículo que estava vazio e durante a passagem do scanner descobriram maconha dentro do tanque de combustível e também dentro dos pneus. Ao todo foram apreendidos 1.369 tabletes que totalizaram 1.131quilos.

Foi necessário desmontar o carreta para que a droga fosse retirada. O condutor, do veículo com placas do Paraguai, foi detido por tráfico internacional de droga e levado para Polícia Federal.