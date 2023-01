Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) divulgou, nesta sexta-feira, 27, o gabarito definitivo do Vestibular 2023. O Processo Seletivo Vestibular foi realizado no dia 15 de janeiro. A prova aconteceu nos três campi da UENP, nas cidades de Bandeirantes, Cornélio Procópio e Jacarezinho.

Confira o gabarito definitivo AQUI.

Os candidatos tiveram até cinco horas para elaborar a redação com o tema “Numa sociedade democrática, devem ser estabelecidos limites entre a liberdade de expressão e o discurso de ódio?”. Além de responder 60 questões, que abrangem as disciplinas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira Moderna (inglês ou espanhol), História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Matemática, Física, Química e Biologia.

O resultado do Vestibular 2023, que contará com a classificação dos candidatos e as condições para matrícula em primeira e demais chamadas, será divulgado até o dia 10 de fevereiro.