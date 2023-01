Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Operação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas em Carlópolis, nesta quinta-feira (26).

Segundo divulgação da Polícia Militar, a ação contou com buscas em duas casas no bairro Paineiras, onde foram apreendidos diversos objetos relacionados ao tráfico de drogas.

Na sequência os dois envolvidos foram localizados pelos policiais no centro da cidade. Com um deles foi encontrado crack e cocaína.

No total a operação resultou ainda na apreensão de dois simulacros de arma de fogo, cinco celulares, três televisões, uma balança de precisão, um tablet e um caderno de anotações do comércio de drogas.