A coordenação Estadual do Programa Paraná Fala Idiomas (PFI), em conjunto com a Coordenadoria de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Norte do Paraná, publicou edital para seleção de um bolsista graduado, em Letras-Inglês, para atuar como instrutor de língua inglesa no Paraná Fala Inglês da UENP. A inscrição deve ser realizada exclusivamente por e-mail, no endereço , até o dia 11 de maio.

O profissional graduado deverá atuar nos campi de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes a depender da demanda específica. O contrato tem duração prevista de até 36 meses e não gera vínculo empregatício, a bolsa-auxílio para profissional graduado é no valor de R $2.500,00 mensais, para dedicação de 40 horas semanais ao Programa e deverá ministrar aulas em três turmas.

O processo de seleção ocorrerá em quatro etapas: 1) homologação da inscrição, 2) prova escrita, 3) prova didática e, 4) análise de currículo.

O PFI é um Programa Estratégico da Seti, com apoio do Fundo Paraná, a fim de dar suporte às ações de internalização da internacionalização, em prol do desenvolvimento e do fortalecimento da ciência e tecnologia. Participam do Pfi as sete universidades estaduais do estado do Paraná (UEL, UEM, UEPG, Unicentro, Unioeste, UENP e Unespar.

Para todos os detalhes do processo seletivo, acesse o edital AQUI