A licitação para a substituição da iluminação pública de Jacarezinho por luminárias LED será aberta no dia 13 de maio deste ano (Pregão Eletrônico n.° 37/2022). A licitação tem por objeto a aquisição e instalação de luminárias da rede de iluminação pública, conforme memorial descritivo – anexo I do Edital, e melhorar a qualidade dos serviços de iluminação pública.

O valor máximo da Ata de Registro de Preços é de R$ 8.917.355,60 (oito milhões, novecentos e dezessete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos). A abertura das propostas ocorrerá às 8h30 do dia 13 e o início da disputa de preços a partir das 9h00.

Segundo o secretário municipal de Conservação Urbana, Fabiano Possetti Néia, a administração municipal decidiu optar pela licitação não apenas dos materiais e equipamentos, mas também dos serviços de instalação e descarte dos materiais retirados. “O objetivo é agilizar a troca das lâmpadas. O pessoal que temos na Prefeitura demoraria meses para essa implantação, além de que ficaria restrito a esse serviço enquanto outras manutenções são necessárias. Esperamos que ainda este ano boa parte dos bairros estejam com a nova iluminação”, prevê. “Teremos uma iluminação que vai oferecer maior claridade e menor consumo de energia elétrica, gerando economia para o Município, além de diminuir a frequência de manutenção, ou seja, as lâmpadas LED têm maior durabilidade”, compara o Secretário.

A vida útil desse tipo de lâmpada é de 65 mil horas e elas têm garantia total de 5 anos. Além das lâmpadas serão adquiridos até 4000 braços para fixação de luminárias em LED; 350 suportes de topo de poste para até 4 luminárias; fornecimento e instalação de até 7700 relés fotoelétricos.

“É importante destacar que a licitação é para o registro de preços. Essa é uma modalidade de licitação que permite licitar uma quantidade maior, que poderá ou não ser utilizada, conforme surgir a necessidade, e permitir a instalação de luminárias em pontos onde atualmente estão sem iluminação, sem que haja a necessidade de realizar um novo procedimento licitatório”, esclarece Néia.

Projeto

De acordo com o projeto de iluminação pública elaborado pela Administração Municipal, as luminárias serão adequadas a cada tipo de via: trânsito rápido ou arterial (tráfego intenso); trânsito rápido ou arterial (tráfego médio), ou coletora (tráfego intenso); coletora (tráfego médio); coletora (tráfego leve) ou local (tráfego médio); local (tráfego leve).

O projeto levou em conta também se as ruas possuem uso noturno intenso (calçadões e ruas de comércio); semi-internos (avenidas, praças e áreas de lazer); moderado (passeios, acostamentos); e, baixo (passeio de bairro residencial).

A Prefeitura hoje dispõe de R$ 4,76 milhões, obtidos pelo prefeito Marcelo Palhares graças a um financiamento junto ao Banco do Brasil, e vai buscar novas fontes de recursos para completar a substituição das luminárias em todos os bairros da cidade.

Os interessados em retirar o referido Edital podem solicitá-lo ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, Estado do Paraná, via e-mail (licitacao@jacarezinho.pr.gov.br), telefone (43) 3911-3018, ou acessar os arquivos no link abaixo.

https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacaoView/?id=3361