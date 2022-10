Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) recebeu, na quarta-feira (05/10), visita do superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona. Acompanhado pelo reitor Fábio Neia e pelo vice-reitor, Ricardo Campos, Aldo participou de reuniões, conheceu projetos e visitou o Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP.

Durante a tarde, Aldo se encontrou com os pró-reitores da Universidade, diretores e vice-diretores de Campus, coordenadores de projetos e programas. “A agenda de hoje com o professor Aldo foi muito importante para que pudéssemos aproximar nossa equipe de gestão da Superintendência, apresentar os projetos em andamento e nossos anseios como Universidade para os próximos anos”, disse o reitor da UENP, Fábio Neia.

Aldo partilhou a satisfação de conhecer os principais projetos desenvolvidos com as ações de financiamentos encabeçadas pelos programas da Seti e Fundação Araucária. “A agenda na UENP foi muito rica, não só pela interação com a nova equipe de gestão, que há pouco tempo começou, mas também pela possibilidade de conhecer os projetos desenvolvidos pela Universidade. É muito importante ver acontecendo aquilo que concebemos como forma de fomento, os projetos que assinamos. Sem dúvida nenhuma é um grande estímulo para continuarmos incentivando e apoiando essas iniciativas”, destacou.