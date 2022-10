Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Teve início na manhã desta quarta-feira, 5 de outubro, a Genius Con.2022, um dos maiores eventos de inovação, tecnologia e empreendedorismo do Norte do Paraná. A Feira, realizada pelo Sistema Regional de Inovação (SRI), Sebrae e Prefeitura de Jacarezinho, conta com a participação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), além de apoio institucional de outras instituições e empresas da região. O evento deve receber até esta sexta-feira (07/10) mais de 5 mil participantes dentre estudantes, professores, empresários, lideranças gerais e startups do Norte Pioneiro.

A Genius funciona como um evento “vitrine” de todo trabalho desenvolvido no Norte do Paraná, proporcionando aos participantes e colaboradores conexões e oportunidades de investimentos e inovação. O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, destacou a importância GeniusCon para a região e parabenizou a organização pela 7ª edição do evento.

“É uma honra para a UENP participar de um evento como a GeniusCon. São esses ambientes que evidenciam que a ciência é um bem público e que ela deve ser divulgada”, acentuou durante a abertura do evento. “Hoje, toda a equipe da UENP está participando da Feira. Estamos em um stand, expondo e divulgando o que é a UENP dentro do Norte do Paraná e toda sua importância”, finalizou o reitor.

O superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti), Aldo Nelson Bona, falou sobre o avanço do Estado quanto às iniciativas de pesquisa e desenvolvimento. “O Paraná tem se articulado muito bem nas suas diferentes regiões e eu quero colocar a Seti à disposição do Sistema Regional de Inovação do Norte Pioneiro, para que possamos avançar cada vez mais nesse propósito de transformar o Paraná no Estado mais moderno e inovador do país”, ressaltou.

O presidente da SRI, Hugo Emmanuel da Rosa Côrrea, relembrou o início da GeniusCon e incentivou a continuidade do projeto. “Há muitas cidades presentes aqui que começaram a trabalhar em cima do projeto agora. Sei que a impressão que se tem é a de que nunca vão chegar a lugar algum. Mas veja, começamos com cerca de 120 pessoas em uma sala de aula do Instituto Federal (IFPR) . Com incentivo, iniciativa e apoio não houve mais espaço para o evento ser realizado no IF. Nós desejamos a transformação social a partir de iniciativas nossas, coletivas! O esforço traz resultados”, acentuou.

O evento que reuniu autoridades nacionais, estaduais e regionais contou também com a participação do vice-reitor da UENP, Ricardo Campos, pró-reitores, diretores e da Agência de Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual (Aitec).

UENP na GeniusCon

A UENP está participando de painéis do evento com palestrantes sobre temas de propriedade intelectual e inovação social. O professor do curso de Odontologia, Augusto Foggiato, participou do painel “Professores inovadores: quem tem boca vai à Madagascar”, na quarta-feira (05/10), como palestrante. Já o diretor de Cultura da UENP, James Rios, fará, na tarde desta quinta (06/10), a mediação do painel “Inovação na gestão cultural: leis emergenciais e formalização”.

A Universidade realiza ainda planejamento e mentoria do Hackathon por meio da equipe do Núcleo de Estudos de Agroecologia e Territórios (NEAT), que é coordenado pelo professor Rogério Macedo. A Instituição está sendo representada ainda por equipes de alunos e projetos inovadores selecionados pela AITEC para concorrer nos programas Hackathon e StartupNP. Um estande de exposição está dedicado à divulgação da Universidade e do Vestibular 2023.

A diretora geral da AITEC, Mayra Gallo, destaca que, não à toa, o SRI é vencedor do prêmio nacional de inovação na categoria ecossistemas em estágio inicial. “Na Genius, vemos o potencial desse sistema em congregar seus diferentes atores e assim fomentar a inovação no território. Nessa edição do evento, pós-pandemia, a UENP participa nas diferentes modalidades da Genius, inclusive na mentoria e planejamento do Hackthon. Com certeza, essa participação nos posiciona como atores fundamentais do processo.”

Genius Hackothon

Ao todo, quatro equipes de alunos dos cursos de Agronomia, Ciências Biológicas e Ciência da Computação do Campus Luiz Meneghel da UENP estão participando da Genius Hackathon.

O Hackathon é uma maratona de soluções que acontece durante o evento. Nessa edição do evento, teve como foco e finalidade o conhecimento e identificação de tecnologias, ferramentas e soluções para melhor atender as necessidades e dificuldades da cadeia produtiva do agro.

A modalidade também contará com uma premiação ao final das apresentações. A equipe que alcançar a primeira colocação será premiada com o valor de R$1.500,00. O segundo lugar será premiado com uma bonificação de R$1.000,00 e o terceiro lugar, premiado com R$500,00.

StartupNP

Dois projetos inovadores da UENP estão sendo apresentados, nesse ano, na modalidade StartupNP, ambos com foco no agronegócio. A primeira startup trata-se de um “Protótipo dosador de fertizantes sólidos”. O projeto é orientado pelo professor Oriel Tiago Kolln e formada pelos estudantes Adriely Nayeme Garcia, Marcos Inoue e Lucas Andrade.

A segunda startup é um “Teste para detectar a presença de inibidor de tripsina em rações”. A equipe que apresenta o projeto é orientada pelo professor Luiz Guilherme Sans e formada pelos estudantes Gabriela Morais Toledo, Gabrielle Amaro da Silva, Isabela Maria Oliveira Pionti, Naidibely Teodoro, Maria Eduarda Contim, Maria Eduarda Santos Medeiros, Maria Eduarda Hasegawa, Rebeca Carvalho, Vitória Cristina do Prado.