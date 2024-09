A Universidade Aberta da Terceira Idade (Unati) do Campus de Cornélio Procópio iniciou as atividades no dia 3 de setembro com uma aula inaugural. O objetivo da ação é contribuir na promoção da qualidade de vida dos idosos, incluindo a manutenção ou aumento do desenvolvimento cognitivo, funcional e social dessa população.

A cerimônia de abertura foi realizada no anfiteatro do Campus e contou com a participação do assessor técnico da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), José Maia; do pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias; da diretora do Campus de Cornélio Procópio, Vanderléia da Silva Oliveira; da coordenadora da Unati do CCP, Ivone Pingoello; e do diretor clínico do Centro de Excelência à Atenção Geriátrica e Gerontológica (Cegem) – Hospital Dr João Lima, João Batista Lima Filho.

Também estiveram presentes o diretor do Centro de Ciências Humanas e da Educação, Flávio Furlanetto; o professor Ricardo Dalla Costa, representando o diretor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas; o diretor de Extensão da UENP, José Antonio Marcelino; a assessora técnica de Gerência de Pesquisa e Desenvolvimento da Fundação Araucária, Fátima Aparecida da Cruz Padoan; o chefe de escritório regional da Paraná Esporte, Luiz Antonio Olchanescki; o presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Silvio Victor, entre outros representantes da comunidade acadêmica e social.

Na ocasião, o assessor técnico da Seti enalteceu o público significativo de alunos da Unati. “Os 63 corajoso pioneiros que vêm representas as Pessoas Idosas de Cornélio Procópio e região, no colo aconchegante da Unati”, destacou José Maia.

“O programa resgata colaborações históricas que a UENP vem oferecendo a esse grupo seleto de pessoas que anseiam por oportunidades de ampliação do conhecimento e participação ativa nos diversos setores culturais, esportivos, recreativos e políticos da sociedade.” destacou a coordenadora da Unati, Ivone Pingoello.

Na ocasião, os professores Rui Gonçalves e Vanderléia Oliveira e o diretor do Cegem, João Batista, fizeram um resgate histórico e emocionante, descrevendo os trabalhos realizados pela Faculdade da Terceira Idade (Fatei), na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio (FAFICOP), e que hoje se renovam com a Unati.

No âmbito da indissociabilidade das ações acadêmicas, a implantação da Unati na UENP tem como finalidade integrar a pessoa idosa nas ações educativas, sociais, científicas e culturais promovendo reflexões acerca do envelhecimento. Para isso, será implementada atividades diversificadas, gratuitas e presenciais, de forma a oferecer às pessoas idosas a oportunidade de melhorar a sua qualidade de vida, criando um espaço de acolhimento, de integração social e estabelecendo novos vínculos de amizades.

“Desejamos contribuir na promoção da qualidade de vida dos idosos, incluindo a manutenção ou aumento do desenvolvimento cognitivo, funcional e social dessa população”, enfatizou Ivone.

Com duração de 24 meses, a UNATI estrutura-se em dois módulos: o Módulo Básico, que contempla as áreas Saúde e Envelhecimento, Novas Tecnologias, Práticas Esportivas e Atividades Físicas, Educação Financeira, Letramentos e Cidadania, Atividades Culturais e Socialização; e o Módulo Aperfeiçoamento, para atender os que desejam continuar no Programa, permitindo que participem das atividades com o novo grupo que se forma no segundo ano de atuação. Os módulos serão trabalhados em formatos de disciplinas, oficinas, palestras, participação em eventos culturais e esportivos