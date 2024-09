Servidores da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) participaram da 27ª edição dos Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná (Josuepar), entre os dias 6 e 8 de setembro. Ao todo, 51 atletas amadores da UENP participaram de 12 modalidades esportivas disputadas na Universidade Estadual de Londrina, que sediou o evento.

Após três dias de competições, a delegação da UENP conquistou pódio em sete modalidades. Com formação de equipe pela primeira vez, a Universidade garantiu o primeiro lugar no futsal feminino depois de uma final contra as anfitriãs. A medalha de ouro também foi conquistada no beach tennis feminino, xadrez livre e na natação. Já as medalhas de prata vieram nas modalidades vôlei feminino, beach tennis misto e truco livre, e as de bronze no futebol suíço masculino, beach tennis masculino e natação. Os servidores da UENP ainda participaram do atletismo, bolão, basquete, dominó e sinuca.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, comemorou a conquista dos servidores. “Estamos muito contentes e orgulhosos da nossa delegação. É a primeira vez que vejo uma delegação com tantos atletas da nossa Universidade e essa integração entre os nossos servidores, bem como com os funcionários de outras instituições, é muito importante. Parabenizo nossas equipes pela participação e nossos vencedores pelas medalhas conquistadas”, celebrou.

De acordo com o coordenador da delegação da UENP, Ricardo de Oliveira, a cada ano, o Josuepar fica maior e mais organizado e a delegação da Universidade está seguindo o mesmo caminho. “Nesta edição, fomos com mais atletas, mais preparados e organizados e isso refletiu nos resultados. Mas, acima de tudo, fomos com muita animação e comprometimento, o que acabou sendo a característica principal da nossa equipe”, destacou.

“Esta edição foi, de longe, a mais organizada, animada e disputada. A animação é genética da UENP nos jogos, sempre fomos assim”, compartilhou o servidor Rodrigo de Souza Poletto, que já participou de quatro edições. A servidora Lucélia Mainardes falou sobre sua estreia no Josuepar. “Foram momentos incríveis com todos! Amei a companhia, a superação e a animação de toda a delegação. Também foi muito legal para conhecer o pessoal que trabalha na UENP e não temos a oportunidade interagir no dia a dia de trabalho”, contou.

O servidor Mario Sérgio da Silva comentou sobre o importante trabalho desempenhado pela organização. “A cada ano, nossa delegação aumenta em números e em resultados, e isso se deve a organização. Parabenizo o Ricardo e toda a equipe, que vem fazendo um excelente trabalho na representação da UENP no comitê Josuepar, na montagem de equipe e em todos os demais trabalhos”, ressaltou.

27º Josuepar

O 27º Josuepar teve início na tarde de sexta-feira, 6 de setembro, e foi encerrado no domingo, 8, com a cerimônia de premiação e uma confraternização entre os participantes. De acordo com a organização, mais de 400 servidores participaram dessa edição. A Universidade Estadual do Oeste do Paraná sediará a 28º edição.

Os Jogos dos Servidores das Universidades Estaduais do Paraná têm como objetivo promover o intercâmbio esportivo, recreativo e cultural entre os servidores e docentes das sete instituições de ensino superior do Paraná – as Universidades Estaduais de Londrina (UEL); de Maringá (UEM); de Ponta Grossa (UEPG); do Oeste do Paraná (Unioeste); do Norte do Paraná (UENP); do Paraná (Unespar); e do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro).