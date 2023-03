Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após anunciar o retorno da realização do vestibular após 13 anos, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) abre nesta segunda-feira (27), as inscrições para o concurso. O Vestibular de Inverno da instituição oferece 3.007 vagas em 107 cursos.

As inscrições devem ser feitas até 9 de maio, na página exclusiva do Vestibular UTFPR. Na inscrição o candidato deve escolher um curso em primeira e outro em segunda opção e optar entre os idiomas espanhol e inglês para as questões de Língua Estrangeira Moderna. O candidato deve também selecionar uma das três modalidades de concorrência: ampla, cotista ou treineiro.

A taxa de inscrição é de R$ 150. Candidatos que comprovarem não conseguir realizar o pagamento podem solicitar isenção até 12 de abril. As provas serão aplicadas no dia 8 de junho.