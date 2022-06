Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Foi amor à primeira vista, quando os chihuahuas Peanut e Cashew se conheceram durante seus tratamentos dentários no lar de animais San Antonio Humane Society, nos Estados Unidos.

E essa história de amor foi celebrada! O casal canino ganhou uma festa de casamento com direito a bolo e tudo!

Esses lindinhos, de 9 e 3 anos, foram entregues ao abrigo em abril deste ano, após as famílias relatarem que não podiam mais cuidar deles (poxa, gente, isso não se faz!). Mas, eles acabaram encontrando, um no outro, muito amor, carinho e nunca mais se desgrudaram.

Casamento

A ideia do casamento partiu dos voluntários do abrigo. Além de tornar o ambiente divertido para os peludos, a iniciativa também foi para incentivar a adoção da duplinha, que merece muito um lar feliz.

A cerimônia teve direito a desfile dos noivos, petiscos, música e até bolo, sem contar o figurino! Eles arrasaram na elegância. Olha esse vestido da Cashew!

Adoção

Os dois chihuahuas foram colocados separadamente para adoção, mas a instituição espera que os dois sejam levados por uma mesma família. Desejamos felicidades aos noivos!

Vaquinha

E aproveitando o espaço desses fofos, queremos falar também do abrigo Associação Casa do Cão e Gato (ACCG) que fica em Niterói, no Rio de Janeiro. Eles estão com mais de 100 animais esperando um lar. Enquanto os bichinhos não ganham uma família, todos são cuidados com muito amor pelo grupo.

Mas as dificuldades são muitas. Imagine a tonelada de ração necessária todo mês? Para não fecharem as portas, a vaquinha deles no Só Vaquinha Boa continua aberta.

Qualquer valor é bem-vindo para garantirmos a permanência desse trabalho lindo. A doação pode ser feita pelo PIX: abrigo-animais-niteroi@sovaquinhaboa.com.br ou pelo link da vaquinha clicando aqui.

Confira mais fotos da cerimônia dos chihuahuas Peanut e Cashew: