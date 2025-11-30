O sertanejo Gusttavo Lima é a nova atração confirmada do Verão Maior Paraná. A revelação foi feita durante o show do cantor em Curitiba, na noite deste sábado (29). Ele se apresentará no dia 25 de janeiro, em Matinhos, no mesmo fim de semana de Raça Negra e Fábio Júnior. Ainda resta uma surpresa, que será revelada nos próximos dias.

Entre as novidades dessa edição estão shows nas quintas-feiras e palcos que devem ser maiores do que no ano passado. Os shows acontecerão nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná e terão transmissão da Rádio Banda B.

Verão Maior Paraná: sucesso de Gusttavo Lima

Gusttavo Lima, “o Embaixador”, é dono de alguns dos principais hits do sertanejo, como “Gatinha Assanhada”, “Balada”, “Homem de Família”, “Zé da Recaída”, “A Gente Fez Amor”, “Fui Fiel” e “Apelido Carinhoso”. Ele tem duas dezenas de álbuns gravados e ao vivo, turnês premiadas e já ganhou ou foi indicado a alguns dos principais prêmios da música, como Troféu Imprensa, Prêmio Multishow, Melhores do Ano e iBest.

O cantor tem 21,6 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, 45 milhões de seguidores no Instagram e 13,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify. Natural de Presidente Olegário (Minas Gerais), o cantor toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona. Ele começou a carreira em 2010 e 15 anos depois é um dos artistas mais reconhecidos do Brasil.

Ele é mais uma das grandes atrações do Verão Maior Paraná. A programação também conta com Alok, Ana Castela, Belo, Zé Neto e Cristiano, Luan Pereira, Atitude 67, Roupa Nova, Paralamas do Sucesso, Jeito Moleque, Raça Negra, Hugo & Guilherme, Zezé di Camargo & Luciano, entre outros. As bandas internacionais são Gipsy Kings by Andre Reyes, da França, e Inner Circle, da Jamaica.

*Com informações da Agência Estadual de Notícias (AEN).