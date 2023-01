Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um público animado lotou a faixa de areia, aumentada após o projeto de revitalização da orla de Matinhos, durante o show da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, nesta sexta-feira (27). Com mais de 15 anos de estrada e uma lista de hits que embalaram a noite, milhares de veranistas e moradores cantaram juntos sucessos como “Bala de Prata”, “Paga Pau ” e “É Tenso”. Em Pontal do Paraná, o show ficou por conta de Dell Cavalini e Quinteto S.A.

As três apresentações encerraram a primeira noite do quarto final de semana consecutivo de shows gratuitos no Litoral do Paraná. Iniciativa do Governo do Estado, em parceria com a Renault do Brasil e as prefeituras dos dois municípios — que dão suporte na segurança do público e no fluxo do trânsito —, os shows apresentam grandes nomes da música nacional. Todas as atrações iniciam a partir das 20 horas com DJ e recreação das equipes da Secretaria do Esporte.

MATINHOS – Com a areia da praia lotada, a dupla Fernando & Sorocaba fechou a noite dos moradores e veranistas de Matinhos com chave de ouro. O cantor Sorocaba lembra que o Verão Maior Paraná conecta a cultura, com shows e eventos, com o turismo, atraindo gente de todo o Estado para o Litoral. “Poder levar um bom entretenimento, conectando a cultura e o turismo, é bacana demais. Temos que parabenizar o governo estadual e agradecer por ajudar a levar a nossa música mais longe, a tocar pessoas, e esperamos voltar mais vezes”, disse.

A cabeleireira Luciene Martins de Oliveira é de Marilena, no Noroeste, e chegou cedinho à praia na sexta-feira. “Nós viemos sem saber que tinha o show e agora que chegamos aqui, vamos ficar e acompanhar. E amanhã estamos aqui de novo”, conta a cabeleireira.

Andreia Klein veio de Londrina e vai passar uma semana de férias em Matinhos. “Os shows são o máximo, muito bem organizados, estruturados, está tudo lindo”, afirma Andreia. “A gente é fã e foi uma alegria saber que teria o show deles hoje, melhor ainda de graça”, ressalta a irmã, Alessandra.

PONTAL DO PARANÁ – A noite de show começou com o cantor sertanejo Dell Cavalini, que entre músicas autorais e covers, embalou os milhares de veranistas que acompanharam a apresentação. Assim como em Matinhos, o espaço montado em Pontal do Paraná também conta com policiamento, ambulância, banheiros, praça de alimentação e posto médico, garantindo uma experiência completa e segura para o público.