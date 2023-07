Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O filme da boneca mais famosa do mundo, a Barbie, estreia nesta quinta-feira (20), e virou mania mundial. De repente o mundo está cor-de-rosa: hambúrguer, pizza, a internet e até exposição instagramável em shopping já tem.

É a primeira vez que a boneca da Mattel vai para as telinhas em live-action e os fãs não poderiam estar mais animados. A onda “barbiecore” tomou conta e ganhou a simpatia até daqueles que não eram tão fãs da cor.

O Shopping JK Iguatemi foi um dos que foram tomados pela onda colorida. Lá, de 13 de julho a 10 de setembro de 2023, acontece a exposição “Barbie Dreamhouse Experiência” (Experiência na Casa dos Sonhos da Barbie), um local para fã nenhum da boneca botar defeito.

Tá tudo rosa!

A onda rosa que está colorindo o planeta se consolida hoje, dia da estreia mundial de Barbie.

Segundo Paul Dergarabedian, analista de comunicação da empresa Comscore, o filme tem tudo para ser um sucesso.

“Há 30 anos, cubro este setor e nunca vi nada parecido. A Barbie está em todos os lugares!”, disse.

A cor escolhida não é atoa, e o rosa foi tão usado nos cenários do filme que chegou até a provocar uma escassez a nível mundial, disse uma funcionária da produção.

O marketing da Mattel, detentora dos direitos do brinquedo, em parceria com a Warner, foi um sucesso.

No Brasil, o rosa também já dominou. Até uma pizza e um lanche especial no Burger King, uma das maiores redes de fast-food do mundo, a boneca ganhou!

Vai um lanchinho?

Sim, e se for da Barbie melhor ainda!

Desde o último dia 12 o Burger King oferece o Combo BK Barbie, linha inspirada no filme.

O lanche vem em uma caixinha rosa e é composto pelo Pink Burger (sim o pão é rosa), fatia de queijo, carne, bacon em cubos e um molho rosa defumado.

E não para por aí, a oferta também acompanha bata frita, e os fãs podem pedir a parte um milk-shake sabor baunilha, Nesquik e um donut com cobertura de chocolate rosa e branco.

Mas para aqueles que não gostam de hambúrguer e são do time da pizza, tem opção também!

A Imperial Pizza, de Campina Grande, Paraíba, aproveitou o movimento em torno do filme e criou uma pizza com massa cor-de-rosa e recheio de brigadeiro de morango, tudo enviado para o cliente em uma caixa rosa com a foto da Margot Robbie, protagonista que vive a Barbie no filme.

Outra sensação do momento é o acarajé rosa, sim meus amigos, um acarajé rosa. A invenção é da vendedora de quitutes Adriana Ferreira dos Santos, de Salvador, Bahia. Durante a semana de estreia do filme, a baiana vai vender um acarajé totalmente “barbiecore”, e o produto fez sucesso na internet.

Além de comidas, a Barbie mania também virou exposição, uma em São Paulo e outra em Goiás.

Exposição e a casa da Barbie

Quem brincou de Barbie na infância sonhou em visitar aquela casa magnífica da personagem, né? Agora é possível, pelo menos em São Paulo.

A Barbie chegou no JK Iguatemi com a exposição Barbie Dreamhouse The Experience. São mais de 650 metros quadrados, onde os fãs exploram cada canto da mansão da boneca.

O projeto é exclusivo no Brasil e os ingressos custam de segunda a quinta R$ 50,00, e de sexta a domingo e feriados, R$ 35,00.

Crianças até 12 meses não pagam.

A visita é aberta de segunda a sexta, 14 às 21h, sábado de 10h às 21h, e domingo e feriados de 11h às 20h.

Já no Brasil Park Shopping, em Anápolis, Goiás, acontece a exposição “Barbie, Clássicos do Cinema, com mais de 250 bonecas expostas.

O espaço foi pensado com todo carinho para agradar os fãs, e um dos responsáveis é Richard Pessato, um dos maiores colecionadores da boneca em toda América Latina.

Estreia aguardada

Há tempos que só se fala da Barbie na internet, e o filme que estreia hoje promete bater recordes de bilheteria.

Estima-se uma arrecadação de ao menos 75 milhões de dólares (362 milhões de reis) nos Estados Unidos durante o primeiro fim de semana em que a boneca vai invadir as telinhas.

A equipe e a distribuição do filme só tem nome de peso, somando cinquenta indicações ao Oscar e vencendo oito vezes.

No elenco, nomes como Margot Robbie, como Barbie, e Ryan Gosling, o Ken.

Confira o trailer de Barbie, mas cuidado, há grandes chances de você se render a Barbie mania: