O skatista Felipe Nunes aparece no novo clipe da banda de rock Metallica lançado nesta quinta-feira (14). Sem as duas pernas e em cima de um skate, o clipe “Too Far Gone?”, contou a história do curitibano.

No clipe é possível ver imagens inéditas do skatista e a evolução do atleta ao longo dos anos. “Foi uma grande surpresa o convite, fiquei extremamente feliz e grato. A música é muito boa, a letra fala sobre ir além dos limites, o que tem tudo a ver com a minha história, e poder mostrar um pouco de tudo isso no clipe é uma sensação indescritível. Estou muito feliz com o resultado e espero que todos gostem também”, declara Felipe, que perdeu as duas pernas aos 6 anos após um acidente no trilho do trem.

Confira o clipe: