Galvão Bueno se emocionou ao comentar a proximidade da aposentadoria -sua última narração será a final da Copa do Mundo do Qatar, em 18 de dezembro deste ano. O narrador falou sobre planos futuros em entrevista coletiva realizada pela emissora para anunciar a programação do Mundial.

Apesar de o contrato com a emissora se encerrar no fim deste ano, Galvão diz que há conversas entre ele e a direção esportiva da Globo para que sua permanência continue pontual em alguns programas. “Não farei mais nada em televisão se não for na Globo”, afirma. “Estamos conversando sobre algumas participações pontuais. Não existe contrato ainda, mas quem sabe convites para falar algumas bobagens em alguns programas, não? Narração não faço mais, a última será em 18 de dezembro, na final da Copa do Mundo. Mas outras coisas, quem sabe”.

Vender emoção e ser equilibrista. É assim que Galvão Bueno descreve sua trajetória profissional, que já dura 50 anos. Sua primeira Copa do Mundo foi em 1974, coroada em 1994 com o grito de “É Tetra”. “A pergunta a que mais tenho respondido é como estou me preparando. Eu vivo de juntar palavras. E se elas já começaram a me faltar aqui, imagine no meu último jogo? Não sei o que vou dizer”, emociona-se o narrador.

“O único presente que eu gostaria de ter é a seleção brasileira ao meu lado na final dessa Copa do Mundo. Vai ser um momento muito forte na minha vida.”