Depois de conquistar o título inédito da Fórmula 2 na Itália no último sábado (10), Felipe Drugovich rota da F1: o brasileiro foi anunciado como piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin na temporada 2023. Com ele, a equipe britânica iniciará seu Programa de Desenvolvimento de Pilotos.

O paranaense vai guiar pela primeira vez um carro da Fórmula 1 no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, em 18 de novembro.

“Vimos e admiramos o caminho de Felipe para o sucesso este ano e nosso objetivo é fornecer a ele todas as habilidades e experiência necessárias para dar o próximo passo em sua carreira. Com o tempo, seria a validação definitiva se ele se tornar um piloto de Fórmula 1, juntando-se ao grande panteão de pilotos brasileiros como Emerson Fittipaldi e Ayrton Senna”, comentou Lawrence Stroll, proprietário da equipe.

O contrato com a Aston Martin foi assinado no mesmo sábado em Monza no qual Drugovich conquistou seu título, depois de abandonar a corrida sprint da penúltima etapa da F2 em 2022.