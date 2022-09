Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Fifa está estudando a possibilidade de levar o Mundial de Clubes de 2022, que será disputado em fevereiro de 2023 por conta da Copa do Mundo, para os Estados Unidos. Além disso, vale destacar que os Estados Unidos tem concorrência dos Emirados Árabes, sede do Mundial de 2021, e da China, que nunca recebeu a competição.

De acordo com o Jornal AS, a ideia da entidade é que as disputas da semifinal e da final da competição sejam realizadas entre os dias 6 e 12 de fevereiro do no que vem. Estas datas são próximas dos jogos de ida das oitavas de final da Champions League, que acontecem nos dias 14 e 15 de fevereiro.

Outro fator a ser observado é que as supostas datas coincidem com jogos das semifinais da Copa do Rei da Espanha, porém a Federação Espanhola de Futebol (RFEF) se mostrou disposta a alterar o calendário do país, caso o Real Madrid esteja vivo na competição. A alteração aconteceria pois o clube Merengue é presença garantida no Mundial de Clubes.