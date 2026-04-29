Os Jogos Abertos do Paraná (Japs) alcançaram um novo marco em 2026 ao encerrar o período de inscrições com recorde de participação. Promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), os números deste ano confirmam o fortalecimento contínuo da principal competição esportiva do calendário paranaense.

Ao todo, serão 14,9 mil participantes, entre atletas e dirigentes, distribuídos em 977 equipes de 277 municípios. Em comparação com a edição de 2025, que contou com 13,2 mil participantes, 823 equipes e 269 municípios, o crescimento é expressivo: mais de 10% no número de participantes, acima de 15% no total de equipes e a adesão de oito novos municípios.

Os dados evidenciam não apenas o aumento quantitativo, mas também o alcance cada vez maior dos Jogos. A presença de 277 municípios representa uma cobertura significativa do território paranaense (69,42%), reforçando o papel dos JAPS como instrumento de integração esportiva e social.

A competição será disputada em três fases ao longo do ano. A fase regional acontece em dois períodos: de 25 a 28 de junho e de 2 a 5 de julho, com jogos sediados em Campo Largo, Telêmaco Borba, Santo Antônio da Platina, Ibiporã, Terra Rica, Nova Londrina, Ubiratã, Matelândia, Palmas, Laranjeiras do Sul, Palotina e Pitanga.

Na sequência, a fase macrorregional será realizada entre os dias 20 e 23 de agosto, nos municípios de Paranaguá, Arapongas, Loanda e Marechal Cândido Rondon. Já a fase final estadual ocorrerá em duas etapas, de 19 a 22 de novembro e de 26 a 29 de novembro, com as disputas de atletismo em Cascavel e as demais modalidades em Toledo.

Os Jogos Abertos do Paraná contemplam 18 modalidades esportivas: atletismo, badminton, basquete, bocha, bolão, ciclismo, futebol 7, futsal, ginástica rítmica, handebol, handebol de praia, natação, rugby, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez.

Para o diretor de Esportes da SEES, Cristiano Barros D’El Rei, os números refletem a consolidação das políticas públicas voltadas ao esporte no Estado. “Isso demonstra a credibilidade da comunidade esportiva dos municípios do Paraná com os Jogos Oficiais e a importância que eles têm para suas comunidades municipais”, destacou.

Segundo o diretor, o Governo do Estado deve obter números recordes em todos os jogos oficiais de rendimento no ano de 2026, incluindo o Paraná Bom de Bola e os Jogos da Juventude (Jojups).

O recorde de inscrições reforça o compromisso do Governo do Estado com o desenvolvimento do esporte em todas as regiões, promovendo oportunidades, incentivando a prática esportiva e fortalecendo o vínculo entre os municípios paranaenses por meio da competição saudável e da integração.