O último fim de semana foi marcado por grandes jogos do Campeonato Regional de Vôlei da Região Norte, na categoria Sub-14 feminino. A competição, organizada pela Federação Paranaense de Voleibol (@voleiparana), reuniu 12 equipes e trouxe ao público partidas de alto nível técnico.

As disputas aconteceram no Ginásio de Esportes Henrique Schmidt e no Centro de Treinamento IES Voleibol (UPE), contando com a presença de atletas, comissões técnicas e torcedores. Ao todo, foram realizados 22 jogos, todos caracterizados pelo equilíbrio e pela qualidade técnica das equipes.

Representantes locais e incentivo ao esporte

Santo Antônio da Platina contou com dois representantes na competição: a Escola Jefão e o IES Voleibol/Prefeitura de Santo Antônio da Platina. O destaque fica para os atletas do IES, que fazem parte da escolinha municipal de vôlei, demonstrando a importância do investimento na base para a formação de novos talentos.

Equipes participantes

Além das equipes locais, o torneio conta com a participação de equipes de diversas cidades da região:

Prefeitura Municipal de Figueira

AABB Londrina 1

Prefeitura Municipal de Bandeirantes

Prefeitura Municipal de Porecatu

AABB Londrina 2

AVT Tomazina

Prefeitura Municipal de Andirá

Prefeitura Municipal de Siqueira Campos

Prefeitura Municipal de Pinhalão

Vicente Rijo

Impacto esportivo e econômico

Além de contribuir para o cenário esportivo, o evento também trouxe benefícios econômicos para Santo Antônio da Platina. O público movimentou setores como hotelaria, restaurantes e comércio, reforçando a importância das competições esportivas para a economia local.

A realização de torneios como esse fortalece o esporte de base e evidencia o potencial da cidade para receber eventos de grande porte no futuro.