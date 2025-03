Um jovem de 20 anos foi detido na manhã desta quarta-feira em Jacarezinho, após cumprimento de mandado judicial expedido pela Vara Criminal local. A prisão foi executada por equipe da Polícia Civil na Vila Scylla.

Segundo informações da 12ª Subdivisão Policial, o detido possui histórico criminal, tendo sido condenado anteriormente por furtos qualificados e roubo. O rapaz havia recebido pena de mais de 8 anos em regime fechado por crimes contra o patrimônio cometidos em 2023, com sentença transitada em julgado em fevereiro deste ano.

O delegado adjunto Tristão Antonio Borborema de Carvalho enfatizou a importância desta prisão: “Esta detenção representa um passo significativo para aumentar a segurança da comunidade de Jacarezinho. Trabalhamos incansavelmente para que indivíduos que representam risco à ordem pública sejam devidamente responsabilizados conforme determina a lei.”

A prisão preventiva foi solicitada pelo delegado e deferida pelo juízo competente, após recente furto praticado no município. Foi constatado que o homem capturado rompeu a tornozeleira eletrônica determinada pela Justiça. O detido foi encaminhado inicialmente para exame de integridade física na Santa Casa de Jacarezinho e posteriormente conduzido à Cadeia Pública local, onde permanece à disposição da Justiça.

As autoridades reforçam a importância da participação da população no combate à criminalidade. Denúncias podem ser feitas pelos telefones 181 (Disque-Denúncia), 197 (Polícia Civil) ou diretamente à Delegacia de Jacarezinho pelo número (43) 3511-0600. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo.