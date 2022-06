Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A estadunidense Chavana Neuweg passou por um grande susto após sua filha de 6 anos quase morrer envenada por uma planta. Após dias de sufoco, a mãe decidiu fazer um relato no Facebook para aletar outros pais.

Chavana relatou que a menina apresentou erupções e inchaços persistentes na pele, e ela decidiu tratar a criança com pomadas antialérgicas, mas as erupções não paravam de se espalhar.

Os pais ficaram aflitos quando a filha começou a apresentar dificuldades para respirar, foi nesse momento que eles começaram a procurar as causas da alergia, e descobriram a cicuta venenosa.

“Ela cheirou o topo dessa planta, o que acarretou nessa reação. É uma planta mortal“ definiu Chavana.

Apesar de ser comum em países do Hemisfério Norte, a cicuta venenosa também pode ser encontrada no Brasil. O aleta é evitar contato próximo com a espécie e procurar atendimento médico caso entre em contato com olhos, boca e rosto.