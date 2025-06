Após se sensibilizar com a morte de Juliana Marins, o ex-jogador de futebol Alexandre Pato se dispôs a arcar com os custos do translado do corpo de volta para o Brasil. A jovem turista morreu após cair no Monte Rijani, vulcão na Indonésia, durante uma trilha no último sábado (21). Sua morte foi confirmada na última terça-feira (24).

Após o corpo de Juliana ser içado de volta nesta quarta-feira (25), dúvidas começaram a surgir sobre o que aconteceria com ela. Imediatamente, o Itamaraty publicou um comunicado oficial afirmando que a família Marins seria responsável pelos custos do transporte do corpo de Juliana de volta a Niterói, no Rio de Janeiro.

Conforme informações do Itamaraty, o governo brasileiro não pode usar recursos públicos para custear o transporte de cidadãos que morreram no exterior. Por isso, a família Marins teria que arcar com os custos de trazer o corpo de Juliana para o Brasil.

Contudo, o ex-jogador Alexandre Pato se solidarizou com a situação da família Marins e afirmou que vai custear o translado do corpo de Juliana. De acordo com o atleta ao perfil Alfinetei, ele pretende arcar com todos os custos para trazer paz à família.

“Quero pagar esse valor para que todos tenham paz e para que ela possa descansar ao lado da família”, afirmou.

Juliana Marins foi encontrada morta após 80 horas presa no vulcão

A família da brasileira Juliana Marins confirmou a morte da jovem turista nesta terça-feira (24). Após ficar 80 horas presa no vulcão na Indonésia, o Instagram oficial sobre o resgate relatou o falecimento.

A equipe de resgate demorou sete horas para recuperar o corpo de Juliana Marins (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Hoje, a equipe de resgate conseguiu chegar até o local onde Juliana Marins estava”, publicou. “Com imensa tristeza, informamos que ela não resistiu.”

A princípio, Juliana fazia uma trilha com uma agência especializada local. Ela teria deslizado cerca de 300 metros após uma queda em uma região considerada de difícil acesso.

De Niterói, no Rio de Janeiro, a brasileira fazia um “mochilão” pela Ásia. Parte das suas experiências eram compartilhadas no Instagram, com registro de passagens por países de diversos continentes, como Espanha, Holanda, Vietnã, Alemanha, Uruguai e Egito.