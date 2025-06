Na noite de 23 de junho de 2025, a Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, deu fiel cumprimento a um mandado de prisão civil expedido contra um indivíduo de 33 anos de idade, residente no bairro Vila São Pedro. A ação, que teve início às 20h00 e foi concluída por volta das 20h45, decorreu de ordem judicial referente à inadimplência no pagamento de pensão alimentícia no valor acumulado de R$ 3.462,61, devida ao filho menor do executado.

A diligência, conduzida com discrição e eficiência, localizou o devedor em frente à sua residência, onde foi devidamente cientificado da ordem judicial. Após o cumprimento formal da notificação e realização do laudo de integridade física, o mesmo foi encaminhado à unidade do Departamento Penitenciário (DEPPEN) de Jacarezinho, para o devido cumprimento da medida coercitiva.

Segundo o delegado-adjunto da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, Dr. Tristão Antonio Borborema de Carvalho, “ações como essa reafirmam o compromisso da Polícia Civil com a proteção integral da infância e com a efetividade das decisões judiciais, assegurando que os direitos fundamentais dos menores não sejam negligenciados”.

O cumprimento de mandados de prisão por dívida alimentícia não apenas resguarda os interesses da parte alimentada, como também projeta à sociedade uma mensagem clara de que a impunidade não subsistirá diante da omissão de obrigações civis legalmente constituídas.

A população é encorajada a colaborar com a Justiça por meio dos canais de denúncia anônima, como os números 181, 197 e (43) 3511-0600. A identidade do denunciante será resguardada com absoluto sigilo, fortalecendo a rede de proteção social e a efetividade das ações de segurança pública