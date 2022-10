Ao limpar ouvido, homem encontra objeto perdido há anos

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O comediante Ellis Lloyd Jones, 24 anos, morador do País de Gales, chocou milhões de usuários das redes sociais ao revelar um objeto inusitado que estava perdido em seu ouvido há anos. Com a ajuda de uma pequena câmera presa a uma haste, o rapaz encontrou um adesivo de maçã apodrecido.

O vídeo com o momento da descoberta foi compartilhado no Tiktok no domingo (23) e rapidamente viralizou. Em dois dias, o conteúdo foi visualizado mais de 5,4 milhões de vezes por usuários perplexos com a descoberta de Jones.

Quando introduziu a haste com a câmera e uma lanterna em seu ouvido, o comediante de stand-up esperava encontrar alguns pelos, cera e desvendar a estrutura do canal auditivo. Alguns segundos depois, ele avistou uma “coisa branca” que chamou a sua atenção.