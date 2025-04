Um avião de pequeno porte saiu da pista e caiu no mar na manhã desta segunda-feira (7) em uma baía próxima ao aeroporto de North Bend, na costa do Oregon, nos Estados Unidos. A ocorrência foi registrada por volta das 6h, segundo autoridades locais.

De acordo com informações apuradas pelo site Daily Star, a aeronave ultrapassou os limites da pista 23 do aeroporto e caiu nas águas de Coos Bay, localizada nas imediações da pista. Havia cinco pessoas a bordo no momento do acidente. Todas foram retiradas do avião e levadas a um hospital da região. As identidades dos ocupantes não foram divulgadas.

Avião que caiu no mar já tinha feito rotas semelhantes

Registros de tráfego aéreo consultados indicam que o avião havia decolado do estado de Utah nas primeiras horas da manhã e que, nas últimas semanas, já havia realizado rotas semelhantes entre os dois aeroportos envolvidos.

A fuselagem foi retirada da água ainda na manhã desta segunda-feira, com autorização do National Transportation Safety Board (NTSB), órgão responsável pela investigação de acidentes aeronáuticos nos Estados Unidos. Durante o trabalho de retirada da aeronave, agentes ambientais também atuaram no controle e contenção de substâncias perigosas derramadas no impacto.