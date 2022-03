Bolsonaro recebe alta médica após passar a noite em hospital

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta médica na manhã desta terça-feira (29/3), após passar a noite no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília (DF). O mandatário da República se sentiu mal quando ainda estava no Palácio do Planalto, com desconforto na região abdominal, recebeu atendimento inicial de médicos da equipe presidencial e, logo depois, foi levado para o hospital militar para realizar exames.

As suspeitas dos médicos eram de novo quadro de obstrução intestinal, que já o acometeu desde que levou a facada, em 2018.

Bolsonaro deixou o hospital por volta das 6h30 e o comboio presidencial se dirigiu à residência oficial, o Palácio da Alvorada. Para esta terça, há previsão de agenda em Ponta Porã (MS), para onde ele deve embarcar às 9h.