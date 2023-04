Escutar esta notícia Escutar esta notícia

No coração de mãe sempre cabe mais um! E uma cadelinha adotou um gatinho, após ter 10 filhotinhos. Ela impressionou os cuidadores porque trata o bebê felino como se fosse seu filhote de verdade, sem distinção. Que fofura!

E mais: recentemente, a família foi inteira foi adotada. A doce mamãe está mais feliz do que nunca! 18A cachorrinha da raça Dogue Alemão, Kela, tinha acabado de dar à luz no abrigo Jackson County Animal Shelter (JCAS), no Michigan (EUA), e já tinha bastante trabalho em amamentá-los quando decidiu que cabia mais um.

“Ela não saía da porta que estava o gatinho. Sabíamos que [ela] tinha acabado de [comer], [beber] água, já tinha saído para o penico minutos antes… mas [ela] continuou arranhando a porta”, escreveu um dos cuidadores do JCAS.

“CorAUção” de mãe

Quando Kela chegou ao abrigo ela já estava grávida e sua barriguinha começou a crescer rapidamente. No entanto, como ela estava grandinha, os cuidadores não tinham uma cama confortável o suficiente para que cadela ficasse quando parisse.

Com ajuda da comunidade, os cuidadores conseguiram uma doação de uma piscina infantil de plástico – grande o suficiente para suportar os vários bebês que Kela iria a ter. E tudo ocorreu bem até o dia do nascimento dos filhotes.

No entanto, a cadela não se conformou em ser mãe apenas de 10 cachorrinhos e decidiu adotar também o gatinho que tinha acabado de chegar no abrigo. Que mãezona, né!

“Abrimos [a porta] para perguntar o que ela queria e ela correu direto para o gatinho na caixa”, continuou um dos cuidadores. “Não oferecemos o gatinho a ela, ela insistiu que precisava dele.”

Filho preferido?

Todo mundo diz que mãe não tem filho preferido, mas talvez isso não se aplique ao mundo animal. Kela ficou obcecada com o felino e não queria deixá-lo de lado de jeito nenhum.

Vendo a situação, os funcionários do JCAS pensaram que não haveria problema em adicionar mais um filhote à ninhada de Kela, afinal foi ela que quis que fosse assim.

“Colocamos a gatinha em sua piscina e só então ela se deitou na piscina com todos os seus bebês. Ela imediatamente começou a limpá-lo. A ideia foi 100% dela, e ela não aceitou um não como resposta”, comentou um deles.

Grande família

Apesar do que possam achar, a grande família tem se dado super bem! A cadela adotou o gatinho de tal forma que ele logo logo pode até começar a latir hahaha.

O abrigo de Kela até pensou em um plano B para caso ela estranhe se o filhote começar a crescer e se diferenciar do resto. Mas aparentemente isso não vai ser um problema tão cedo, porque a cachorrinha está amando a maternidade!

Por enquanto, a família mista crescerá junta até que todos sejam grandes o suficiente para serem adotados.

A cadelinha adotou o gatinho e a família recentemente foi para um lar adotivo, todos juntos. A doce mamãe está mais feliz do que nunca. – Foto: Reprodução/JCAS