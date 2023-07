Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Depois de 28 anos, essa chimpanzé, criada em laboratório, se deslumbrou ao ver o céu pela primeira vez. O momento foi gravado em vídeo e a reação do animal repercutiu nas redes sociais pela emoção dela. A cena é linda e faz a gente repensar o tratamento que eles recebem dos seres humanos.

Vanilla passou quase sua vida inteira trancada em um laboratório de experimento em Nova Iorque (EUA), até que foi resgatada e transferida para o santuário Wildlife WayStation, também nos Estados Unidos.

Quando o local foi fechado em 2019, Vanilla foi enviada para o Save The Chimps (Salve os Chimpanzés), na Flórida. Depois de passar por um período de adaptações, Vanilla pôde deixar a gaiola e finalmente viu o céu: ela quase não acreditava no que estava vendo [vídeo abaixo]!

“Um céu lindo sorrindo pra mim”

Foram 28 anos vendo o sol pela gaiola até poder aproveitar as belezas da natureza.

O vídeo postado nas redes sociais do Instituto tem uma trilha sonora mais que perfeita: “Céus azuis sorrindo para mim, nada além de céus azuis”, diz a letra cantada por Ella Jane Fitzgerald, cantora estadunidense vencedora de mais de 14 Grammys.

Vanilla não estava sozinha no momento da soltura, ela foi solta junto com Shake, um apressadinho que assim que a jaula abriu saiu logo correndo!

A chimpanzé ficou mais receosa, mas teve ajuda de Dwight, o líder alfa do bando do santuário. Ela pula nos braços de Dwight e dá um longo abraço no amigo.

Quando olha para o céu, a reação deixa todos os profissionais do santuário emocionados: Vanilla ficou maravilhada com o céu aberto e tamanha beleza!

Explorando a ilha

Depois de se emocionar com o céu azul, a chimpanzé saiu andando para explorar a ilha.

Ela chegou numa estrutura montada especialmente para os animais escalarem e lá se divertiu com outros companheiros.

Agora, a próxima etapa da chimpanzé que foi criada em laboratório e viu o céu pela primeira vez, é ir se adaptando com os outros animais do Santuário.

Save The Chimps

A Save The Chimps é um dos maiores santuários de chimpanzés do mundo.

Ao todo, são mais de 200 animais que vivem sob os cuidados de profissionais comprometidos em fornecer refúgio e cuidados aos bichinhos.

Todos os animais que vivem lá são resgatados de laboratórios de pesquisa, tráfico ilegal ou indústria de entretenimento.

No local, são permitidas pesquisas, desde que sejam observacionais e não invasivas, além de apresentar benefícios diretos para os chimpanzés.

Veja o momento incrível em que Vanilla é solta depois de 28 anos!