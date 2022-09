Confeiteiro vice-campeão do Bake Off Brasil morre aos 27 anos

Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O confeiteiro Nathanael Santos, vice-campeão da sétima temporada do Bake Off Brasil (SBT), morreu aos 27 anos na noite desta quarta-feira (7), na cidade de Maceió, em Alagoas. A informação foi confirmada por sua assessoria em seu Instagram.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathanael Santos. Em breve passaremos maiores informações”, escreveu a equipe, reforçando que toda a comunicação seria feita através do perfil do cozinheiro. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória.